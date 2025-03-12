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  4. Denetim yapan Belediye Başkanı Yılmaz da şaşırdı! Kokmuş et ve yanlış çözdürülmüş tavuk satan kasaptan 'pes' dedirten savunma

Denetim yapan Belediye Başkanı Yılmaz da şaşırdı! Kokmuş et ve yanlış çözdürülmüş tavuk satan kasaptan 'pes' dedirten savunma

12.03.2025 19:45
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Gaziantep'te Şehitkamil Belediyesi'nin Ramazan denetimleri sırasında bir kasaba giren Belediye Başkanı Umut Yılmaz gördüğü manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Kasapta uygunsuz çözdürülen tavukların ve dondurulmuş kokmuş etleri satıldığını tespit eden Yılmaz, cezai işlem başlattı. Fatura da gösteremeyen esnafın ise "Biz onu Suriyelilere toptan satıyoruz." şeklindeki yanıtı da 'pes' dedirtti.

Denetim yapan Belediye Başkanı Yılmaz da şaşırdı! Kokmuş et ve yanlış çözdürülmüş tavuk satan kasaptan 'pes' dedirten savunma

Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, zabıta ekipleriyle birlikte esnaf denetimlerine katıldı. Bir kasaba biren Yılmaz, işletmede kokmuş kırmızı etlerin satıldığını belirledi. Başkan Yılmaz, kasabı 'Evinde yapar mısın bunu? Niye satıyorsun? Kokmuş etin neyini savunuyorsun?' diye uyardı.

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"BİZ ONU SURİYELİLERE SATIYORUZ"

Denetim sırasında donmuş tavukların uygunsuz şekilde çözdürüldüğünü gören Belediye Başkanı Yılmaz, işletme sahibine, "Donmuş ürünü bu şekilde çözdüremeyeceğini bilmiyor muydun?" diye sordu. Kasap ise "Biz onu Suriyelilere toptan satıyoruz" şeklinde yanıt verdi. Yapılan denetimde faturaları da ibraz edemeyen kasap hakkında işlem başlatıldı.

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BAŞKAN O ANLARIN GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI

Sosyal medya hesabından o anların videosunu paylaşan Başkan Yılmaz, "Esnaf denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Bir kasapta, halk sağlığını riske atabilecek unsurlara karşı gerekli müdahaleyi ve ilgili işletmeye gerekli cezai işlemleri yaptık. Temiz, güvenilir ve sağlıklı gıda herkesin hakkı. Hemşehrilerimizin sağlığını korumak için denetimlerimize kararlılıkla devam edeceğiz. Siz de şüpheli bir durumla karşılaşırsanız bize bildirebilirsiniz!" ifadelerini kullandı.

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Şehitkamil
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