Denetim yapan Belediye Başkanı Yılmaz da şaşırdı! Kokmuş et ve yanlış çözdürülmüş tavuk satan kasaptan 'pes' dedirten savunma

Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, zabıta ekipleriyle birlikte esnaf denetimlerine katıldı. Bir kasaba biren Yılmaz, işletmede kokmuş kırmızı etlerin satıldığını belirledi. Başkan Yılmaz, kasabı 'Evinde yapar mısın bunu? Niye satıyorsun? Kokmuş etin neyini savunuyorsun?' diye uyardı.

"BİZ ONU SURİYELİLERE SATIYORUZ"

Denetim sırasında donmuş tavukların uygunsuz şekilde çözdürüldüğünü gören Belediye Başkanı Yılmaz, işletme sahibine, "Donmuş ürünü bu şekilde çözdüremeyeceğini bilmiyor muydun?" diye sordu. Kasap ise "Biz onu Suriyelilere toptan satıyoruz" şeklinde yanıt verdi. Yapılan denetimde faturaları da ibraz edemeyen kasap hakkında işlem başlatıldı.

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BAŞKAN O ANLARIN GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI

Sosyal medya hesabından o anların videosunu paylaşan Başkan Yılmaz, "Esnaf denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Bir kasapta, halk sağlığını riske atabilecek unsurlara karşı gerekli müdahaleyi ve ilgili işletmeye gerekli cezai işlemleri yaptık. Temiz, güvenilir ve sağlıklı gıda herkesin hakkı. Hemşehrilerimizin sağlığını korumak için denetimlerimize kararlılıkla devam edeceğiz. Siz de şüpheli bir durumla karşılaşırsanız bize bildirebilirsiniz!" ifadelerini kullandı.

Halkımızın Sağlığı Önceliğimiz! ✅🥩



📍Esnaf denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Bir kasapta, halk sağlığını riske atabilecek unsurlara karşı gerekli müdahaleyi ve ilgili işletmeye gerekli cezai işlemleri yaptık.



⚠️ Temiz, güvenilir ve sağlıklı gıda herkesin hakkı!… pic.twitter.com/3swlAKUHFi — Av.Umut YILMAZ (@umutymz) March 11, 2025

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır