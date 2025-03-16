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Dengesini kaybetti, boş kimyasal tankının içine düştü

16.03.2025 15:57
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Kocaeli’de tankerin üzerinde temizlik yaparken dengesini kaybedip, kimyasal tankının içine düşen Abdullah Polat (56) itfaiyenin çalışmasıyla kurtarıldı. Polat’ın, tankın içinde biriken kimyasal gazı soluması nedeniyle fenalaştığı ihtimali üzerine duruluyor. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Dengesini kaybetti, boş kimyasal tankının içine düştü

Olay, 13.30 sıralarında Körfez ilçesi Barbaros Mahallesi Kaplan Sokak’ta meydana geldi. Kimyasal madde taşımacılığı yapan bir firmada şoför olan Abdullah Polat park halindeki tankerin üzerine çıktı. Temizlik yaptığı sırada dengesini kaybeden Polat, yaklaşık 2 metre yükseklikten tanka düştü.

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HASTANEYE KALDIRILDI

Fenalaşan ve dışarıya çıkamayan Abdullah Polat’ı fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Temiz hava solunum maskesi takan itfaiye eri merdivenle tankın içine girdi. Polat, sedye ile tankın üzerine çıkarıldı. Abdullah Polat, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polat’ın, tankın içinde biriken kimyasal gazı soluması nedeniyle fenalaştığı ihtimali üzerine duruluyor. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Kocaeli
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