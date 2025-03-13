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Deniz kumundan yapılan apartmanda kentsel dönüşüm isteyen yöneticiye kabusu yaşattılar! "İftara iki dakika kala..."

13.03.2025 14:44
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13.03.2025 14:44
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İstanbul Güngören'de 52 yıllık bir binada kentsel dönüşüm isteyen yönetici İsmail Hürremoğlu, bir komşusunun feci şekilde saldırısına uğradı. Apartmanın deniz kumundan yapıldığını belirten ve kentsel dönüşüm isteyen Hürremoğlu, komşusu tarafından darp edildi. Hürremoğlu ayrıca şahısların tehditte bulunduğunu da belirterek, "Evimin resimlerini çekip taciz ediyorlar" dedi. Burnu kırılan Hürremoğlu yaşadığı korkunç olayı anlattı.

Güngören’de iddiaya göre 52 yıllık binada 25 yıldır yöneticilik yapan İsmail Hürremoğlu, yönetim kurulu ile birlikte yarısı bizden kampanyası dahilinde apartmanın kentsel dönüşüme girmesini kararlaştırdı. Ardından yapılan toplantıda 24 daireden oluşan binada 20 daire sahibi kentsel dönüşümü kabul edip imza attı. Hürremoğlu ise görüştüğü bir müteahhitle bina sakinleri arasında toplantı ayarladı. Toplantıya gelen vatandaşlar müteahhit ile konuşup anlaştı. Bunun üzerine geçtiğimiz cuma günü 7 Mart’ta binadan karot örneği alındı.

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Kentsel dönüşümü kabul etmeyen M.K. isimli daire sahibi duruma itiraz etti. M.K., salı günü yönetici Hürremoğlu’nu iftar saati evine girerken darp etti. M.K., önce elindeki sert cisimle yönetici Hürremoğlu’nun burnuna vurup kırdı. Ardından yaşanan arbede sırasında da Hürremoğlu’nun ayak parmakları kırıldı. M.K.’da o sırada apartmanın giriş kapısındaki camı elindeki sert cisimle kırarak yere düşen cam parçalarını alıp İsmail Hürremoğlu’na saldırdı. Yöneticinin oğlu, binadakiler ve sokaktaki vatandaşlar yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulans ile hastaneye kaldırılan Hürremoğlu yapılan tedavinin ardından kendisini darp eden komşusundan şikayetçi oldu. Öte yandan kameraya konuşup durumu anlatan İsmail Hürremoğlu kentsel dönüşüm nedeniyle yaşanan bu sorunla ilgili yetkililerden yardım talep etti.

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Öte yandan Hürremoğlu, röportajı sırasında binanın çürük kolonlarından ve çatlak meydana gelen bir dairenin de duvarından çekilen görüntüleri kameraya gösterdi.

13 Mart 2025
13 Mart 2025

Günün öne çıkan haber başlıkları...

"ELİNDEKİ SERT CİSİMLE BURNUMA VURUP KIRDI"

Yaşadığı olayı anlatan yönetici İsmail Hürremoğlu "1995 yılından beri burada yöneticilik yapıyorum. Yarısı bizden kampanyası çıkınca kentsel dönüşüm için herkesi bilgilendirdim. Apartmanımız 1973’te deniz kumundan yapılmış. Noter tasdikli resmi yöneticiyim. 24 daireden 20’sinden kentsel dönüşüm için imza topladım. Kentsel dönüşümü istemeyen 2-3 kişi var. İftara 2 dakika varken daire kapısından içeri girerken şahıs küfrederek gelip bana saldırdı. Elindeki sert cisimle burnuma vurup kırdı. Duyanlar gelip bizi ayırdı. Ambulans ile hastaneye gittim. Darp raporu da aldım. Şikayetçi oldum" diye konuştu.

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"KAROT ALDIRINCA GELDİ BANA SALDIRDILAR"

Kentsel dönüşüm için yetkililerden yardım isteyen Hürremoğlu "Karot aldırınca geldi bana saldırdılar. Akşamına da benim evimin resimlerini çekip taciz ediyorlar. Beni tehdit ediyor. Telefon kamerasına da çektim, el sallıyor aşağıdan. Yetkililerden bize yardım etmelerini bekliyoruz. Yarısı bizden kampanyası bu sene bitiyor. Her binaya kat vermelerini istiyorum. Karot aldırdık bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Güngören Kentsel dönüşüm
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