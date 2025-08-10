HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Denizcilik fakültesi öğrencisinin denizde kahreden ölümü!

Üniversite 4. sınıf öğrencisi 23 yaşındaki Berkan Aslan Mersin açıklarında staj yaptığı gemideyken serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra gözden kaybolan Aslan için ekipler seferber oldu. Çalışmaların ardından Aslan'ın cansız bedeni bulundu.

Denizcilik fakültesi öğrencisinin denizde kahreden ölümü!
Ufuk Dağ

Mersin açıklarında staj yaptığı gemiden serinlemek için denize giren denizcilik fakültesi öğrencisi Berkan Aslan (23) boğuldu.

Denizcilik fakültesi öğrencisinin denizde kahreden ölümü! 1

SERİNLEMEK İSTEDİ

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü 4'üncü öğrencisi Berkan Aslan, dün Mersin açıklarında staj yaptığı gemi demirliyken serinlemek için denize girdi.

Denizcilik fakültesi öğrencisinin denizde kahreden ölümü! 2

EKİPLER DEVREYE GİRDİ

Bir süre sonra Aslan'ın kaybolduğunu fark eden gemi çalışanları, durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirdi. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik ile Kıyı Emniyeti ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı.

KAHREDEN HABER GELDİ

Yapılan çalışma sonucunda Aslan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Aslan'ın cesedi otopsi için morga kaldırıldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ahmet Minguzzi'nin yakın arkadaşı Efe Erdem Sevinç hayatını kaybetti! Anne Minguzzi'den kahreden paylaşımAhmet Minguzzi'nin yakın arkadaşı Efe Erdem Sevinç hayatını kaybetti! Anne Minguzzi'den kahreden paylaşım
8 milyondan fazla insan hayatını kaybediyor!8 milyondan fazla insan hayatını kaybediyor!

Anahtar Kelimeler:
Mersin deniz boğulma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İmzaya geliyor! F.Bahçe transferi gece yarısı bitirdi... İşte yeni 10 numara

İmzaya geliyor! F.Bahçe transferi gece yarısı bitirdi... İşte yeni 10 numara

İnfial yaratan görüntü! Baba ve oğlu 70 yaşındaki kadını böyle darbetti

İnfial yaratan görüntü! Baba ve oğlu 70 yaşındaki kadını böyle darbetti

Akılalmaz iddia sonrası ortalık karıştı

Akılalmaz iddia sonrası ortalık karıştı

Icardi dönüş tarihini kendisi açıkladı! Yıldız isim derbiyi bile kaçırabilir...

Icardi dönüş tarihini kendisi açıkladı! Yıldız isim derbiyi bile kaçırabilir...

Türkiye'den gidiyorlar

Türkiye'den gidiyorlar

96 yılın sıcaklık rekoru kırıldı! Nem yüzde 100'e ulaştı... Nefes almakta zorlanıyorlar

96 yılın sıcaklık rekoru kırıldı! Nem yüzde 100'e ulaştı... Nefes almakta zorlanıyorlar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.