Denizde boğulma tehlikesi geçiren kişiyi vatandaşlar kurtardı

Olay, Karacabey ilçesi Yeniköy Boğaz’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, denizde çırpınan bir kişiyi fark eden sahildeki vatandaşlar vakit kaybetmeden harekete geçti. Denize atlayan vatandaşlar, boğulma tehlikesi geçiren kişiyi kıyıya çıkarmayı başardı.

DENİZDE BOĞULAN ŞAHSIN İMDADINA ÇEVREDİKLER YETİŞTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve cankurtaran ekipleri sevk edildi. Kıyıda cankurtaran ekiplerince ilk müdahalesi yapılan kişi, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır