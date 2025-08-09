HABER

Denizde korku dolu anlar! İzmir Karaburun’da batan teknedeki 3 kişi kurtarıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir Karaburun'da batan teknede bulunan 3 vatandaşın kurtarıldığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "8 Ağustos 2025 Cuma gecesi, İzmir’in Karaburun ilçesi açıklarında, içerisinde 3 vatandaşımızın bulunduğu gezi teknesinin su aldığı ve batma tehlikesi geçirdiği bilgisinin alınması üzerine, 1 Sahil Güvenlik Helikopteri ve 2 Sahil Güvenlik Botu derhal olay yerine sevk edildi.

BAKAN YERLİKAYA DUYURDU

Yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucunda, deniz yüzeyinde tespit edilen 3 vatandaşımız sağ ve bilinci açık şekilde Sahil Güvenlik Botu’na alınarak, Çeşme Sahil Güvenlik İskelesi’nde 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi. Kurtarma çalışmalarını titizlikle yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığımızı tebrik ediyorum. Allah yardımcınız olsun" ifadelerini kullandı.

09 Ağustos 2025
09 Ağustos 2025

