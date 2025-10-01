Denizden gelen panik böyle sona erdi! Trabzon'da hareketli sabah: Gizemli deniz aracı patlatıldı, o anlar kamerada

Pazartesi günü Çarşıbaşı ilçesi açıklarında tekneyle avlanan balıkçılar, gece saatlerinde deniz yüzeyinde insansız deniz aracı fark etti. Balıkçılar, aracı bağladıkları tekneyle kıyıya çekti. Liman giriş-çıkışlara kapatıldı, geniş güvenlik önlemleri alınırken deniz aracının incelenmesi için İstanbul’dan özel ekip talep edildi.
İlk incelemelerde insansız deniz aracının Ukrayna'ya ait olabileceği şüphesi üzerinde durulurken, uzman ekibin de ilçeye gelmek üzere yola çıktığı belirtildi.
Yoroz Limanı Kooperatif Başkanı İsmail Yılmaz "İçerisinde tehlikeli bir madde olduğunu düşünerek rıhtıma bıraktılar. 02.00'da limana geldim. Bomba ekibi gelerek inceleme yapıldı. Limanı kapattılar. İçerisinde bomba olduğu tespit edildi. Bu insansız bir deniz aracıdır" dedi.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı Patlayıcı Madde İmha Timi ile Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığına bağlı SAS ekipleri, kıyıya çıkarılan insansız deniz aracının bulunduğu alanda sabah saatlerinde inceleme yaptı.
Ekipler, geniş güvenlik önlemlerinin alındığı çalışmada insansız deniz aracını vinç yardımıyla suya indirdi.
Sahil Güvenlik Komutanlığının botu ile Karadeniz açıklarına çekilen insansız deniz aracının, bir süre sonra patlatıldığı görüldü.
