Denizden gelen panik böyle sona erdi! Trabzon'da hareketli sabah: Gizemli deniz aracı patlatıldı, o anlar kamerada

Trabzon hafta başından beri kıyıya getirilen gizemli deniz aracı nedeniyle panik içindeydi. İnsansız deniz aracının incelenmesi için dün İstanbul'dan özel ekip de gelmişti. İçinde bomba olduğu da söylenen araç bugün imha edildi. Aracın patlatıldığı anlar kameraya yansıdı.

Pazartesi günü Çarşıbaşı ilçesi açıklarında tekneyle avlanan balıkçılar, gece saatlerinde deniz yüzeyinde insansız deniz aracı fark etti. Balıkçılar, aracı bağladıkları tekneyle kıyıya çekti. Liman giriş-çıkışlara kapatıldı, geniş güvenlik önlemleri alınırken deniz aracının incelenmesi için İstanbul’dan özel ekip talep edildi.

'UKRAYNA' ŞÜPHESİ

İlk incelemelerde insansız deniz aracının Ukrayna'ya ait olabileceği şüphesi üzerinde durulurken, uzman ekibin de ilçeye gelmek üzere yola çıktığı belirtildi.

"İÇİNDE BOMBA TESPİT EDİLDİ"

Yoroz Limanı Kooperatif Başkanı İsmail Yılmaz "İçerisinde tehlikeli bir madde olduğunu düşünerek rıhtıma bıraktılar. 02.00'da limana geldim. Bomba ekibi gelerek inceleme yapıldı. Limanı kapattılar. İçerisinde bomba olduğu tespit edildi. Bu insansız bir deniz aracıdır" dedi.

BOMBA İMHA UZMANLARI İNCELEME YAPTI

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Patlayıcı Madde İmha Timi ile Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığına bağlı SAS ekipleri, kıyıya çıkarılan insansız deniz aracının bulunduğu alanda sabah saatlerinde inceleme yaptı.

KIYIDAN SUYA İNDİRİLDİ

Ekipler, geniş güvenlik önlemlerinin alındığı çalışmada insansız deniz aracını vinç yardımıyla suya indirdi.

İMHA EDİLDİ: O ANLAR KAMERADA

Sahil Güvenlik Komutanlığının botu ile Karadeniz açıklarına çekilen insansız deniz aracının, bir süre sonra patlatıldığı görüldü.

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
