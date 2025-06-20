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Denize giren iki kardeşten kötü haber... 17 yaşındaki Ali boğularak hayatını kaybetti

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde denize girip akıntıya kapılan kardeşlerden Ali (17) boğuldu, Ege Çelik (13) ise boğulma tehlikesi geçirdi.

Denize giren iki kardeşten kötü haber... 17 yaşındaki Ali boğularak hayatını kaybetti

Olay, saat 14.30 sıralarında Yumurtalık Halk Plajı'nda meydana geldi. Arkadaşlarıyla denize giren Ali ve kardeşi Ege Çelik, bir süre yüzdükten sonra akıntıya kapılıp, suda kayboldu. Arkadaşlarının plajdaki cankurtaranlara haber vermesi üzerine Ege, baygın şekilde sudan çıkarıldı.

20 DAKİKA SONRA SUDAN ÇIKARILDI

Ege ihbarla gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, Ali ise yaklaşık 20 dakika sonra sudan çıkarıldı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ali Çelik'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ali Çelik'in cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Adana Şehir Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesine alınan Ege Çelik'in durumunun da ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adana deniz
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