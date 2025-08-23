Denizi yok balıkçılıkta iddialı il!

Erzincan’da baraj göletlerinde üretilen balıklar Trabzon ve Elazığ’a naklediliyor. Denize kıyısı olmayan Erzincan’da su ürünleri üretimi yıllık 3 bin 132 tondan 5 bin tona çıkarmak hedefleniyor.

Erzincan’da devlet desteğiyle kapasiteleri artırılan alabalık tesislerinin sayısı ve üretimi gün geçtikçe artıyor.

Tuzla Çayında bulunan ve ilçe merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta olan Tercan Su Ürünleri Tesisinde balık üretim çalışmaları aralıksız sürüyor. Yetiştirilen alabalıklar, belirli bir kilograma ulaştıktan sonra somon olması için Trabzon ve Elazığ illerine sevk ediliyor.

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Alper Koçaker, Erzincan’da bulunan baraj göletleri, alabalık tesislerinde yavru ve sofralık alabalık üretimi yapıldığını kaydetti.

Koçaker, "Su ürünleri yetiştiriciliği denilince herkesin aklına ilk önce deniz geliyor. Yoğun olarak biz iç sularımızda su ürünleri yetiştiriciliği yapıyoruz. Erzincan’da bu illerimizden biri. Erzincan su kaynakları bakımından oldukça zengin bir ilimiz. Tercan, Göyne ve Çayırlı Barajında balık üretimleri devam ediyor. Sadece baraj göletlerinde değil akarsularımızda, ayrıca özel üretim çiftliklerimizde, Erzincan’da 16 tane çiftliğimiz bulunuyor bu çiftliklerde üretime devam ediyoruz. Burada üretilen balıklar somon olmak için Trabzon’a Elazığ’a gönderiliyor.

Erzincan’ın yıllık su ürünleri üretimi 3bin 132 ton düzeyinde. Yeni projelerimiz var bu yeni projelerin devreye girmesiyle biz Erzincan’da balık üretimini 5 bin tonun üzerine çıkarmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Tercan Su Ürünleri işletme sahibi Şükrü Adam ise balık üretim sürecini anlattı. Adam, sabah saat altıda balıklara yemleme yaptıklarını gün içerisinde ise balıkların yanına tekrar gelmediklerini söyledi. Tercan Barajının 23-24 derece olduğunu kaydeden Adam, günün geri kalanında ise ağları temizlediklerini belirtti. İşletme sahibi Adam, balık yapma kapasitesinin 50 ton olduğunu ifade ederek şunları kaydetti;

"220 bin tane alıyorum. Bu balıkları 250-300 grama getirip Trabzon ve Elazığ’a gönderiyoruz. Yani balık üretiyoruz. Erzincan’da deniz yok ama iyi balık çıkarıyoruz."

