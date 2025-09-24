Denizin metrelerce dibinde namaz kıldılar

Muğla’nın Fethiye ilçesi Sarıyarlar Koyu’nda Sakarya Serdivan Sualtı Grubu dalgıçları sıra dışı bir farkındalığa imza attı. Grup üyeleri, dalış turu sırasında öğle namazını denizin metrelerce altında topluca kıldı. Dalış lideri Bünyamin Erdoğmuş öncülüğündeki ekip, kayalıklarda okunan ezanın ardından hep birlikte suya inerek saf tuttu. Zorlu şartlara rağmen namazlarını kılan dalgıçlar, o anları su altı kamerasıyla kayıt altına aldı. Etkinliğin ibadetin her şartta yapılabileceğini göstermek için yapıldığını söyleyen grup üyeleri, "Namazı kaçırmanın hiçbir bahanesi yok. Su altında da, su üstünde de eda etmeliyiz. Bizim için mekanın önemi yok" sözleriyle mesaj verdi.

"FARKINDALIK OLUŞTURARAK, ÖNEMLİ BİR İBADETİ SU ALTINDA GERÇEKLEŞTİRDİK"

2010 yılında kurulan ve 200’e yakın üyesi bulunan Serdivan Sualtı Grubu’nun yıllık yurt içi ve yurt dışı dalış turları düzenlediğini belirten Bünyamin Erdoğmuş, "Düzenlediğimiz Fethiye dalış turu için güzel bir program yaptık. Orada Fatih diye bir arkadaşımız kayaların üzerine çıkıp ezan okuyunca Serkan Çelen hocamız, ‘Güzel ezan okudu çocuk, biz de su altında bir namaz kılsak olur mu’ dedi. Zaten öğlen namazının da vakti girmişti. Orada eda edelim dedik. Ekip hazırlandı, hep birlikte suya indik. Biz sürecin kolay ilerleyeceğini düşündük. Fakat çok zorlandık su altında namaz kılmakta. Tepkiler çok olumluydu. Olumsuz dönüşler de oldu. Olumsuz dönüşler genelde ’riya yapıyorsunuz’ şeklinde oldu. Onları da çok ciddiye almadık, çünkü girişteki amacımız belliydi. Su altında bir farkındalık yapalım ve namaz gibi önemli bir ibadeti su altında gerçekleştirelim istedik. İnsanların aklında, ‘Su altında bile namaz kılındığına göre bunu terk etmememiz gerektiğini’ bırakmak istedik. Arkadaşımızın ezan okuması ile birlikte spontane bir şekilde gelişti. Bizim ekibimiz su üstünde devamlı namazını kılan ekip ve su altında da gerçekleştiririz inancıyla indik. Güzel de olduğunu düşünüyorum. 2010 yılında gayriresmi olarak kurduk, federasyona bağlı bir kulüp değil. Kendi aramızda dalış seven arkadaşlarla birlikte turlara rahat gidelim, bir ismimiz olsun diye Serdivan Sualtı olarak kurduk. O şekilde senede 3-4 tur yurt içi ve bir tane de yurt dışı yapıyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. İlk olarak 7-8 kişi ile başlamıştık, en son turumuzu 33 kişi ile tamamladık. İmkanı olan tüm arkadaşları bu spora davet ediyorum. Limit ve kurallara uyulduğunda herkesin rahatlıkla yapabileceği çok ekstrem bir spor. Şu anda toplam sayımız 200’e yaklaştı" dedi.

"NAMAZI KAÇIRMANIN HİÇBİR BAHANESİ OLAMAZ"

Su altında namaz kılmanın fiziksel olarak zorlayıcı olduğunu ancak çok özel bir deneyim yaşadıklarını dile getiren grup üyelerinden Makine Mühendisi Fatih Erdoğmuş ise, "Yaklaşık 14 yıldır dalış sporunu ihya ediyoruz. Mahallemizden, çevremizden, akrabalarımızdan yoğun ilgi görüyoruz. Bu ilgi arttıkça farklı faaliyetler içine giriyoruz. Fırsat buldukça yurt içi ve yurt dışında aktiviteler gerçekleştiriyoruz. Bulunduğumuz ortamda öğle namazı vakti girmişti. Bir arkadaşımız kayalara çıkıp ezan okumuştu. Farkındalık olsun diye tekne hocamızın da teşvikiyle öğle namazını su altında eda edelim dedik. Arkadaşlarımız da olur dedi. Su altına girdik, biraz zorlayıcı olmasına rağmen eda ettik namazımızı. Allah kabul etsin. Namazı kaçırmanın hiçbir bahanesi olamaz. Su altında, su üstünde bunu her türlü eda etmemiz gerekiyor. Buradan da şu farkındalığı çıkarmak istedik; su altında, su üstünde nerede olursak olalım biz bu namazı kılmalıyız. Bizim için yerin, mekanın önemi yok. Tabii su altında farklı oldu, yer çekimi, suyun kaldırma, sürtünme kuvveti sebebi ile hareketlerimiz biraz daha yavaşladı. Bizi biraz zorladı ama çok keyifle kıldık. Rabbim kabul eylesin. Tekrar yapacağımızı düşünüyoruz. Bizim için çok farklı bir deneyim oldu. Herkesi bu sporu yapmaya davet ediyorum. Limitler ve kurallar dahilinde dünyanın en güvenli sporudur. Dünyanın 3’te 1’ini her zaman görebiliyoruz ama kalan 3’te 2’sini herkesi görmeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

