Denizli 04 Aralık Perşembe hava durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?

Denizli'de 4 Aralık 2025 Perşembe günü hava durumu şöyle. Sabah saatlerinde sıcaklık 2°C civarında olacak. Öğle ve akşam saatlerinde ise 12°C'ye kadar yükselebilir. Gün içinde hava kapalı kalacak. %100 bulutluluk oranı öngörülüyor. Rüzgar kuzeydoğudan esecek. Hızı saatte 1.14 km olacak. Nem oranı ise %67 civarında bekleniyor.

Cuma günü, 5 Aralık 2025, hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklıkların en yüksek 12°C, en düşük 6°C olması öngörülüyor. Rüzgar doğu-güneydoğudan esecek. Hızı saatte 2.92 km olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %41 civarında olacaktır.

Cumartesi günü, 6 Aralık 2025, hafif yağmur olması bekleniyor. Sıcaklıkların en yüksek 13°C, en düşük 8°C olması öngörülüyor. Rüzgar güneydoğudan esecek. Hızı saatte 2.99 km. Nem oranı ise %71 civarında olacaktır.

Pazar günü, 7 Aralık 2025, hava bulutlu olacak. Sıcaklıkların en yüksek ve en düşük 10°C olması öngörülüyor.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Yağmurlu günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler tercih edilmelidir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşük olacak. Vücut ısısını korumak için kat kat giyinmek faydalıdır. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmez giysiler giyilmelidir. Hava koşullarına uygun hazırlık yaparak olumsuz etkilerden korunabilirsiniz.