Denizli 12 Kasım Çarşamba Hava Durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?

Denizli'de 12 Kasım 2025 Çarşamba günü hava durumu kısmen güneşli. Sıcaklık 17°C ile 5°C arasında değişecek. Açık hava etkinlikleri için uygun bir gün olacak.

13 Kasım Perşembe günü kısa süreli sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık 16°C ile 4°C arasında olacak. Dışarı çıkarken yanınızda bir şemsiye bulundurmanız faydalı olacaktır.

14 Kasım Cuma günü bol güneş ışığı öngörülüyor. Sıcaklık 14°C ile 0°C arasında değişecek. Açık hava aktiviteleri için ideal bir gün olacak.

15 Kasım Cumartesi günü parlak güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklık 13°C ile -2°C arasında değişecek. Gün boyunca güneşli bir hava hakim olacak. Sabah ve akşam saatlerinde soğuk olabileceğini unutmamalısınız.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Planlarınızı yaparken güncel hava durumunu kontrol etmeniz önemlidir. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler seçmeli ve olası yağışlara karşı hazırlıklı olmalısınız.