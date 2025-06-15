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Denizli 15 Haziran Pazar Hava Durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?

Denizli 15 Haziran Pazar Hava Durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak? Şehirde hava durumu güneşli olacak. Bütün hafta boyunca güneşli hava bekleniyor.

Denizli 15 Haziran Pazar Hava Durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?
Jale Uslu

Denizli'de 15 Haziran 2025 Pazar günü sıcaklık 30°C olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları bekleniyor. 16 Haziran Pazartesi günü sıcaklık 30°C, 17 Haziran Salı günü 32°C, 18 Haziran Çarşamba günü ise 34°C öngörülüyor.

Bu sıcaklıklar, Denizli’nin Haziran ayındaki ortalama değerleriyle uyumludur. Haziran ayında genellikle 23 güneşli gün, 5 uzun süre yağışlı gün ve 2 bulutlu gün yaşanmaktadır. Nem oranı %42’dir. Yıllık ortalama yağış miktarı ise 21 milimetre civarındadır.

Sıcak ve güneşli hava koşulları açık hava etkinlikleri için uygundur. Ancak, aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini unutmamak önemlidir. Gün ortasında dışarıda vakit geçirecek kişilerin bol su içmesi önerilir. Ayrıca hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş kremi kullanılması faydalıdır. Yaşlılar ve kronik rahatsızlıkları olanlar, aşırı sıcaklardan daha fazla etkilenebilir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Bu nedenle, sıcak havaya karşı hazırlıklı olmak ve gerekli önlemleri almak önemlidir. Bu, kişisel sağlığı korumakla birlikte açık hava etkinliklerinin keyfini çıkarmayı da sağlayacaktır.

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hava durumu Denizli
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