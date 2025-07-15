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Denizli 15 Temmuz Salı Hava Durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?

Denizli'de 15 Temmuz 2025 Salı günü hava durumu, yüksek sıcaklık ve güneşli koşullarla karakterize edilecek.

Denizli 15 Temmuz Salı Hava Durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?
Melih Kadir Yılmaz

Denizli'de 15 Temmuz 2025 Salı günü hava durumu, yüksek sıcaklık ve güneşli koşullarla karakterize edilecek. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 39°C civarına ulaşması bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklıklar 24°C seviyelerinde olacak. Nem oranı %50 civarında olacak. Rüzgar hızı ise 25 km/saat olarak tahmin ediliyor. Yağış olasılığı ise %71 seviyelerinde.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 16 Temmuz Çarşamba günü hava sıcaklığının 36°C olması bekleniyor. 17 Temmuz Perşembe günü 37°C, 18 Temmuz Cuma günü ise 36°C civarında sıcaklıklar öngörülüyor. Gece sıcaklıkları 22-24°C arasında değişecek. Bu dönemde nem oranı %42-50 arasında olacak. Rüzgar hızı ise 8-25 km/saat arasında değişecek. Yağış olasılığı 16 Temmuz'da %100, diğer günlerde ise %0 seviyelerinde olacak.

Bu sıcak ve güneşli hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkat edilmesi gereken bir durum oluşturuyor. Gün boyunca bol su tüketmek önemli. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanılması önem taşır. Ayrıca, yüksek sıcaklıkların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Serin ortamlarda vakit geçirmek önerilir.

16 Temmuz'da beklenen %100 yağış olasılığı, ani ve şiddetli yağmurlara karşı hazırlıklı olunması gerektiğini gösteriyor. Dışarı çıkarken yanınızda şemsiye veya su geçirmez giysiler bulundurmak faydalı olacaktır. Yağışların yol koşullarını olumsuz etkileyebileceğini unutmamak önemlidir. Ayrıca, trafikte dikkatli olmak gereklidir.

Denizli'de önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli hava koşulları hakim olacak. Bu dönemde sağlık ve güvenliğinizi korumak için gerekli önlemleri almak önemlidir. Olası yağışlara karşı hazırlıklı olmak ve hava koşullarına uygun davranmak önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Denizli
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