Denizli 16 Ekim Perşembe hava durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?

Denizli'de 16 Ekim 2025 Perşembe günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 20°C civarında kalacak. Akşam saatlerinde sıcaklığın 18°C’ye düşmesi bekleniyor. Rüzgar batıdan saatte 10 kilometre hızla esecek. Nem oranı gündüz %43, akşam ise %54 seviyelerinde olacak. Gün doğumu saati 07:12 olarak tahmin ediliyor. Gün batımı ise 18:24’te gerçekleşecek.

Cuma günü, 17 Ekim 2025, hava daha bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 21°C'ye çıkacak. Akşam ise sıcaklığın 14°C civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgar batıdan saatte 15 kilometre hızla esecek. Nem oranı gündüz %49, akşam ise %75 seviyelerinde olacak.

Cumartesi günü, 18 Ekim 2025, hava az bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 24°C’ye ulaşacak. Akşam sıcaklığı ise 14°C civarında kalacak. Rüzgar kuzeydoğudan saatte 15 kilometre hızla esecek. Nem oranı gündüz %45, akşam ise %54 seviyelerinde olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler olabilir. Planlarınızı yaparken esnek olmanız faydalıdır. Özellikle Cuma günü bulutlu hava, açık hava etkinliklerini etkileyebilir. Gündüz ve akşam arasındaki sıcaklık farkları, uygun kıyafet seçimi gerektirir. Rüzgar hızları artacağı için açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Nem oranlarının yüksek olduğu akşam saatlerinde alerjik reaksiyonlara karşı dikkatli olmakta fayda var.