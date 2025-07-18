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Denizli 18 Temmuz Cuma Hava Durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?

Denizli'de 18 Temmuz 2025 Cuma günü hava durumu sıcak ve güneşli bir gün olarak öngörülmektedir.

Denizli 18 Temmuz Cuma Hava Durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Denizli'de 18 Temmuz 2025 Cuma günü hava durumu sıcak ve güneşli bir gün olarak öngörülmektedir. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 38°C civarında olması beklenmektedir. Gece sıcaklıkları ise 24°C seviyelerinde seyredecektir. Nem oranı %24 ile %58 arasında değişecektir. Kuzeybatıdan saatte 12 km hızında rüzgarlar esecektir.

19 Temmuz Cumartesi günü sıcaklıkların 39°C'ye ulaşması öngörülmektedir. 20 Temmuz Pazar günü sıcaklıkların 42°C'ye çıkması beklenmektedir. 21 Temmuz Pazartesi günü de sıcaklıkların 39°C civarında olması tahmin edilmektedir.

Yüksek sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkat edilmesi gereken bir durumdur. Sıcak havalarda vücut ısısının düzenlenmesi zorlaşabilir. Bu da sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle, günün en sıcak saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınmak önemlidir. Bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek de önemlidir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde koruyucu kremler kullanmak ve şapka takmak cilt sağlığını korumaya yardımcı olacaktır.

Sıcak hava koşulları tarım ve hayvancılık faaliyetlerini olumsuz etkileyebilir. Bu dönemde sulama sistemlerinin verimli çalışması gerekmektedir. Hayvanların serin ortamlarda tutulması da önemlidir. Ayrıca, orman yangınlarına karşı dikkatli olunmalıdır. Açık alanlarda ateş yakılmamalı ve sigara izmaritleri uygun şekilde söndürülmelidir.

Denizli'de önümüzdeki günlerde sıcak hava koşullarının devam etmesi beklenmektedir. Bu dönemde kişisel sağlık ve çevre güvenliği için gerekli önlemleri almak büyük önem taşımaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Denizli
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