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Denizli 24 Nisan Perşembe Hava Durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?

Denizli'de 24 Nisan 2025 Perşembe günü hava durumu, şiddetli sağanak yağışlarla öngörülüyor. Sıcaklık 17°C olacak. Düşük sıcaklık ise 12°C olarak bekleniyor. Bu hava koşulları, bölgedeki nem oranını artırabilir. Hava durumunun daha da ağırlaşmasına neden olabilir.

Denizli 24 Nisan Perşembe Hava Durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?
Ufuk Dağ

25 Nisan Cuma günü, kısa süreli bir veya iki sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar 21°C ile 11°C arasında değişecek. 26 Nisan Cumartesi günü, güneşli ve parçalı bulutlu bir hava tahmin ediliyor. Sıcaklıklar 21°C ile 10°C arasında olacak. 27 Nisan Pazar günü, yer yer sağanakların görülmesi tahmin ediliyor. Sıcaklıklar bu gün 20°C ile 10°C arasında seyredecek.

Nisan ayı boyunca Denizli'de ortalama sıcaklık 14.6°C olarak kaydedildi. En yüksek sıcaklık 20°C, en düşük sıcaklık ise 8.6°C olarak ölçüldü. Ayrıca Nisan ayında ortalama 47 mm yağış düşmektedir.

Bu dönemde, 24 Nisan'daki şiddetli yağışlar nedeniyle su baskınlarına karşı dikkatli olunması önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olunmalı. Uygun kıyafetler giyilmelidir. Elektronik cihazların suya karşı korunması için önlemler almak da faydalı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Denizli
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