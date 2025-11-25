Denizli 25 Kasım Salı Hava Durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?

Denizli'de 25 Kasım 2025 Salı günü hava durumu genellikle güneşli ve açık olacak. Gündüz sıcaklık 16°C civarında hissedilecek. Gece sıcaklığı ise 1°C seviyelerine düşecek. Rüzgarın hızı 8 km/s olacak. Nem oranı %62 civarında bekleniyor.

Haftanın ilerleyen günlerinde hava koşullarında değişiklikler olacaktır. 26 Kasım Çarşamba günü bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 16°C, gece sıcaklığı ise 4°C olacak. 27 Kasım Perşembe günü bol güneş ışığı altında sıcaklık 16°C civarında olacak.

28 Kasım Cuma günü sağanak yağış veya gök gürültülü yağmur öngörülüyor. Gündüz sıcaklığı 16°C, gece ise 5°C olacak. 29 Kasım Cumartesi günü yer yer sağanaklar görülecek. Gündüz sıcaklık 12°C, gece ise 4°C seviyelerinde hissedilecek. 30 Kasım Pazar günü hafif yağmur bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 13°C, gece ise 3°C civarında olacak.

Bu dönemde hava koşularındaki ani değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle 28 Kasım Cuma günü beklenen sağanak yağışlar ani su baskınlarına yol açabilir. Bu nedenle yağışlı günlerde su geçirmez giysiler giymek önem taşıyor. Uygun ayakkabılar giymek ıslanmaktan korunmak açısından faydalı olacaktır.

29 Kasım Cumartesi ve 30 Kasım Pazar günlerinde beklenen hafif yağmur zeminleri kayganlaştırabilir. Bu durum yürüyüş yaparken ve araç kullanırken dikkatli olunmasını gerektirir. Sıcaklık düşeceği için soğuk algınlıklarından korunmak için kat kat giyinmek önemlidir.

Bağışıklık sistemini desteklemek de faydalı olacaktır. Hava koşullarını düzenli olarak takip etmek, planlarınızı güncel tutmanıza yardımcı olacaktır. Bu sayede olumsuz hava koşullarından en az şekilde etkilenebilirsiniz.