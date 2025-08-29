Denizli 29 Ağustos Cuma hava durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?

Denizli'de 29 Ağustos 2025 Cuma günü hava durumu yüksek sıcaklıkların etkisi altında olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 36°C civarında olması bekleniyor. Benzer hava koşullarının önümüzdeki günlerde de devam etmesi tahmin ediliyor. 30 Ağustos Cumartesi günü 36°C, 31 Ağustos Pazar günü 35°C ve 1 Eylül Pazartesi günü 34°C civarında sıcaklıklar öngörülüyor.

Bu dönemde, özellikle öğle saatlerinde aşırı sıcaklardan korunmak önemlidir. Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak gerekir. Bu, vücut ısısını dengelemeye yardımcı olur. Bol su tüketimi hayati öneme sahiptir. Vücudun su dengesini korumak sıcak havalarda gereklidir. Hafif ve açık renkli giysiler giymek, vücudu serin tutar. Dışarıda uzun süre kalmamaya dikkat edilmelidir. Serin ortamlarda kalmak, aşırı sıcakların etkilerini azaltır.

Bu dönemde nem oranının düşük olması bekleniyor. Düşük nem, terlemenin etkili olmasını sağlar. Bu durum, vücut ısısının düşmesine yardımcı olabilir. Ancak dehidratasyon riskinin artabileceğini unutmayın. Su tüketimine özen gösterin. Vücudu serin tutmak için gerekli önlemleri alın.

Rüzgar hızının düşük olması bekleniyor. Bu, hava sıcaklığının daha fazla hissedilmesine neden olabilir.