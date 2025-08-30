HABER

Denizli 30 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?

Denizli'de 30 Ağustos 2025 Cumartesi günü hava durumu yüksek sıcaklıkların etkisi altında olacak.

Cansu Akalp

Denizli'de 30 Ağustos 2025 Cumartesi günü hava durumu yüksek sıcaklıkların etkisi altında olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 36°C civarında olması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 31 Ağustos Pazar günü sıcaklık 35°C, 1 Eylül Pazartesi günü 34°C, 2 Eylül Salı günü 36°C, 3 Eylül Çarşamba günü 35°C, 4 Eylül Perşembe günü 35°C ve 5 Eylül Cuma günü 34°C civarında öngörülüyor.

Bu dönemde aşırı sıcaklardan korunmak önemlidir. Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Bu, vücut ısısını dengelemeye yardımcı olur. Bol su tüketimi hayati öneme sahiptir. Vücudun su dengesini korumak sıcak havalarda gereklidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek, vücudu serin tutar. Dışarıda uzun süre kalmamak, aşırı sıcakların etkilerini azaltır.

Nem oranının düşük olması bekleniyor. Düşük nem, terlemenin etkili olmasını sağlar. Bu durum, vücut ısısının düşmesine yardımcı olabilir. Dehidratasyon riskinin artabileceğini unutmayın. Su tüketimine özen gösterin. Vücudu serin tutmak için gerekli önlemleri alın.

Rüzgar hızının düşük olması öngörülüyor. Düşük rüzgar hızı, hava sıcaklığının daha fazla hissedilmesine neden olabilir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınmalısınız. Serin ortamlarda kalmak, aşırı sıcakların etkilerini azaltacaktır.

