Haber alınamayan adam evinde ölü bulundu

Nevşehir'de kendisinden bir süredir haber alınamayan bir kişi, evinde ölü olarak bulundu. Şahsın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Merkeze bağlı Nar beldesi Baş Mahalle 106. Sokak adresinde yaşayan Mehmet Safa Doğrul'dan uzun süre haber alamayan yakınları, durumdan şüphelenerek polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

EVDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Polis ekiplerinin eşliğinde eve giren sağlık görevlileri, yaptıkları ilk incelemede Doğrul'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinde yapılan kontrollerin ardından evde gerekli güvenlik önlemleri alınırken, olay yeri inceleme ekipleri de çalışma gerçekleştirdi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Doğrul'un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

28 Ocak 2026
28 Ocak 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

