Denizli 30 Nisan Çarşamba hava durumu: Denizli'de hava durumu nasıl olacak?

Denizli'de 30 Nisan 2025 Çarşamba günü hafif yağmur geçişleri bekleniyor. Hava sıcaklığı 21°C yüksek, 12°C düşük olacak. Bu durum, mevsim normallerine yakın bir hava koşulunu gösteriyor.

1 Mayıs Perşembe günü yer yer sağanak yağmurlar etkili olacak. Sıcaklık 17°C ile 11°C arasında değişecek. 2 Mayıs Cuma günü hafif yağmur öngörülüyor. Sıcaklıklar 18°C ile 9°C arasında olacak. 3 Mayıs Cumartesi günü hava daha sıcak geçecek. Sıcaklık 22°C ile 9°C arasında seyredecek.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Yağmurlu günlerde dışarı çıkarken yanınızda şemsiye veya su geçirmez giysiler bulundurmanız faydalı olacaktır. Sıcaklıkların 20°C'nin altına düştüğü günlerde, kat kat giyinmek önemlidir. Ayrıca, ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak için hava durumunu düzenli olarak kontrol etmeniz, planlarınızı yaparken size yardımcı olacaktır.