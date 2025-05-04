Denizli 4 Mayıs Pazar hava durumu: Denizli'de hava durumu nasıl olacak?

Denizli'de 4 Mayıs 2025 Pazar günü hava durumu sabah saatlerinde güneşli olacak. Öğle saatlerinde ise aralıklı sağanak yağış görülecek. Öğle saatlerinde hava sıcaklığı 22°C'ye ulaşacak. Hissedilen sıcaklık da 22°C olacak. Nem oranı %37 civarında olacak ve rüzgar batı yönünden esecek. Öğleden sonra ve akşam saatlerinde hava sıcaklığı 14°C'ye düşecek. Hissedilen sıcaklık da 14°C olacak. Nem oranı %69'a yükselecek ve rüzgar güneybatı yönünden esecek. Gece saatlerinde hava sıcaklığı 12°C'ye gerileyecek. Hissedilen sıcaklık da 12°C olacak. Nem oranı %91'e ulaşacak ve rüzgar güneybatı yönünden esecek.

5 Mayıs Pazartesi günü hava sıcaklığının 21°C civarında olması bekleniyor. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. 6 Mayıs Salı günü de hava sıcaklığının 21°C civarında olacağı tahmin ediliyor. Yer yer sağanakların görülmesi olası. 7 Mayıs Çarşamba günü ise hava sıcaklığının 23°C civarında olması bekleniyor. Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş etkili olacak.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik göstermesi bekleniyor. Özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk bulundurmak faydalı olacaktır. Ani sıcaklık değişimlerine karşı vücudu korumak için kat kat giyinmek önemlidir. Hava koşullarına uygun kıyafetler seçmek sağlık açısından gereklidir. Nem oranının yüksek olduğu günlerde, akşam saatlerinde nem arttıkça alerjik reaksiyonlara karşı dikkatli olunmalıdır. Gerekirse antihistaminik ilaçlar yanınızda bulundurulmalıdır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalı, rüzgarın neden olabileceği olumsuzluklara karşı tedbirli davranılmalıdır.