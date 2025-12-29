HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Denizli’de 5 aracın karıştığı zincirleme kaza çok sayıda kişi yaralandı

Denizli’de 5 aracın karıştığı zincirleme kaza sonucunda çok sayıda vatandaş yaralandı. Kazaya karışan araçlarda maddi hasar meydana gelirken, hastaneye kaldırılan vatandaşların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Denizli’de 5 aracın karıştığı zincirleme kaza çok sayıda kişi yaralandı

Kaza, Pamukkale ilçesi Asmalıevler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; seyir halinde olan 09 HD 595 plakalı otomobilin aniden durmasının ardından, 20 AIP 006 plakalı kamyonet bu araca arkadan çarptı. Çarpışmanın ardından aynı yönden gelen 20 ACF 233, 20 Y 3412 ve henüz bilinmeyen plakalı aracın çarpması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri araçlarda sıkışan vatandaşları sıkıştıkları yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaralılara yaptıkları müdahalelerin ardından ambulans ile en yakın hastaneye sevk etti.

Kaza sonrasında polis ekipleri olay yerinde kontrollü bir şekilde trafiği kapatırken, olay yerine gelen çekicilerin araçları almasının ardından eski haline döndü. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumları iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İzmir’e mevsimin ilk karı düştüİzmir’e mevsimin ilk karı düştü
Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçti: 4 yaralıKontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçti: 4 yaralı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Denizli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bağdat Caddesi'ndeki lüks oto galeri bir gecede kapandı

Bağdat Caddesi'ndeki lüks oto galeri bir gecede kapandı

Cezaevinden çıkan cani hemen elini kana buladı

Cezaevinden çıkan cani hemen elini kana buladı

Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye Oğuz Aydın teklifi belli oldu!

Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye Oğuz Aydın teklifi belli oldu!

Rabia Yaman ve Les Benjamins'in direktörü gözaltına alındı!

Rabia Yaman ve Les Benjamins'in direktörü gözaltına alındı!

Canlı yayında oran verildi: İşte en düşük emekli aylığı

Canlı yayında oran verildi: İşte en düşük emekli aylığı

'Asgari ücrette söylediğimiz rakam çıktı' Emekli zammı için net konuştu

'Asgari ücrette söylediğimiz rakam çıktı' Emekli zammı için net konuştu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.