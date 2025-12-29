Denizli’de 5 aracın karıştığı zincirleme kaza çok sayıda kişi yaralandı

Kaza, Pamukkale ilçesi Asmalıevler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; seyir halinde olan 09 HD 595 plakalı otomobilin aniden durmasının ardından, 20 AIP 006 plakalı kamyonet bu araca arkadan çarptı. Çarpışmanın ardından aynı yönden gelen 20 ACF 233, 20 Y 3412 ve henüz bilinmeyen plakalı aracın çarpması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri araçlarda sıkışan vatandaşları sıkıştıkları yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaralılara yaptıkları müdahalelerin ardından ambulans ile en yakın hastaneye sevk etti.

Kaza sonrasında polis ekipleri olay yerinde kontrollü bir şekilde trafiği kapatırken, olay yerine gelen çekicilerin araçları almasının ardından eski haline döndü. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumları iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır