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Denizli’de babasından kaçırdığı araçla dereye uçan genç hastaneye kaldırıldı

Denizli’de babasından kaçırdığı araçla dereye uçan genç, ekipleri harekete geçirdi. Dere yatağında hurdaya dönen otomobilden kendi imkanlarıyla çıkarak olay yerinden uzaklaşan genci polis tekrar olay yerine getirdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan genç, tedavi altına alındı.

Denizli’de babasından kaçırdığı araçla dereye uçan genç hastaneye kaldırıldı

Kaza, Pamukkale ilçesi Akhan Mahallesi’nde meydana geldi. Suriye uyruklu Macit E. babasının evde uyuduğu sırada 19 AEC 388 plakalı Fiat Tofaş marka otomobili alarak kaçırdı. Yağışlı havada sürat yaptığı değerlendirilen sürücü Macit E.’nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine otomobil dereye uçtu.

Dere yatağında hurdaya dönen otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan genç, korkuyla olay yerinden uzaklaşırken, kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

OLAY YERİNDEN KAÇTI, YERİ KONUM BİLGİSİYLE BULUNDU

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri dere yatağındaki otomobile ulaşarak yaptıkları kontrollerde araç içerisinde kimsenin olmadığını belirledi. Olay yerine gelen aile üyeleri tarafından ulaşılan gencin konumunu belirlenerek polis ekiplerin tarafından alındı.

Olay yerine getirilen Macit E. sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. Hastaneye kaldırılan gencin sağlık durumunun iyi olduğu belirlenirken, araç ise çekici yardımıyla düştüğü dereden çıkarıldı.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Denizli kaza
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