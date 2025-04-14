HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Denizli'de boşandığı kadını boğazını keserek katletmişti! Tutuklandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 2 çocuğunun annesi Hatice Ünlü'yü boğazını keserek katleden, erkek arkadaşının ise şah damarını kesen erkek tutuklandı.

Denizli'de boşandığı kadını boğazını keserek katletmişti! Tutuklandı

Pamukkale ilçesine bağlı Kuşpınar Mahallesi Lise Caddesi'nde geçtiğimiz Cumartesi günü meydana gelen olayda; Denizli Kocabaş Açık Cezaevinde hükümlü bulunan Mehmet Köseoğlu (42), cezaevinden izinli olarak çıktıktan sonra 4 yıl önce boşandığı eski eşi Hatice Ünlü'nün (42) yaşadığı eve gitti.

GÖRÜNCE ÖFKEYE KAPILDI

Çocuklarının eşyalarını almak için apartmanın önünde bir süre bekleyen Mehmet Köseoğlu, Hatice Ünlü'nün erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Hasan Çalışkan (42) ile birlikte dışarıya çıktığı görünce öfkeye kapıldı.

Çifte yanında bulunan bıçakla saldıran Mehmet Köseoğlu, Hatice Ünlü'nün boğazını bıçakla kestikten sonra Hasan Çalışkan'ı da bıçakla göğsünden ve boğazından yaraladı.

SOKAK ORTASINDA YERE YIĞILDI

Sokak ortasında kanlar içinde yere yığılan Hatice Ünlü, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Hasan Çalışkan'ın ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

KISA SÜREDE TUTUKLANDI

Saldırının ardından olay yerinden kaçan Mehmet Köseoğlu, polis ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede yakalandı. Polis karakolundaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Köseoğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi. İfadesinde çocukların eşyalarını almak için eski eşinin yaşadığı eve gittiğini belirten Mehmet Köseoğlu'nun dışarıda beklerken çiftin birlikte dışarıya çıktığını görünce öfkeye kapıldığı, tartıştıklarını ve daha sonra kendisini kaybettiğini söylediği öğrenildi.

Saldırıda hayatını kaybeden Hatice Ünlü cansız bedeni baba ocağı Denizli'nin Sarayköy ilçesine bağlı Sığma Mahallesine götürüldü. Ünlü'nün cenazesi kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

(İHA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ebrar Sitesi'nde büyük yıkım yaşanmıştı... 775 yeni konut inşa edildi! Bakan Kurum paylaştı: "Acılar unutulmayacak ama yaralarımızı saracağız"Ebrar Sitesi'nde büyük yıkım yaşanmıştı... 775 yeni konut inşa edildi! Bakan Kurum paylaştı: "Acılar unutulmayacak ama yaralarımızı saracağız"
Mevlitten hastaneye kaldırıldılar! Tavuklu pilav hastanelik ettiMevlitten hastaneye kaldırıldılar! Tavuklu pilav hastanelik etti

Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti Denizli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gıda krizi kapıda, 'Çok tehlikeli' Bu sene tezgahta yüzde 50 zam var!

Gıda krizi kapıda, 'Çok tehlikeli' Bu sene tezgahta yüzde 50 zam var!

Sivasspor'un pankartına tepki yağıyor! Ünlü oyuncu sert çıktı

Sivasspor'un pankartına tepki yağıyor! Ünlü oyuncu sert çıktı

TikTok'ta mide bulandıran rezalet! Yeni doğmuş bebeğini de alet etti... Annenin uygunsuz görüntüleri infial yarattı

TikTok'ta mide bulandıran rezalet! Yeni doğmuş bebeğini de alet etti... Annenin uygunsuz görüntüleri infial yarattı

Üniversiteyi yasa boğan ölüm! Genç doçent hayatını kaybetti, eşi ve oğlu yaralı

Üniversiteyi yasa boğan ölüm! Genç doçent hayatını kaybetti, eşi ve oğlu yaralı

Belediye başkanının hakareti salonu ayaklandırdı! Sosyal medyada tepki yağıyor

Belediye başkanının hakareti salonu ayaklandırdı! Sosyal medyada tepki yağıyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.