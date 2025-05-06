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Denizli'de cezaevi firarisi günlerdir aranıyordu! Bir çoban tarafından cansız bedenine ulaşıldı

Kırklareli’deki açıl cezaevinden Denizli cezaevine nakil edilen ve aldığı 10 günlük iznin sona ermesine rağmen cezaevine teslim olmayınca firari duruma düşen hükümlü, bir çoban tarafından dere yatağında ölü olarak bulundu.

Denizli'de cezaevi firarisi günlerdir aranıyordu! Bir çoban tarafından cansız bedenine ulaşıldı
Begüm Özkaynak

Olay, Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede hayvan otlatan çoban, Kocabaş Cezaevi Kampüsü yakınında bulunan dere yatağında hareketsiz halde yatan bir kişi gördü. Çoban, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemelerde şahısın uzun süre önce hayatını kaybettiğini belirledi.

FİRARİ SAYILMIŞTI

Üzerinden kimlik belgesi çıkmayan cesedin kimliğini belirlemek amacıyla jandarma ekipleri yoğun çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda cesedin Kırklareli Cezaevi'nden, Denizli Kocabaş Açık Cezaevi'ne nakledilen Yılmaz Kayık’a (35) ait olduğu belirlendi. Kayık, 21 Nisan tarihinde Kırklareli Açık Cezaevi'nden 10 günlük izine çıkıp, 1 Mayıs tarihinde Denizli Kocabaş Açık Cezaevi'ne teslim olması gerekirken cezaevine gelmemesi üzerine 3 Mayıs tarihinde firari sayıldı.

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BARAJ KAPAKLARININ KAPATILMASIYLA CANSIZ BEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Jandarma tarafından yapılan detaylı çalışmalarda Kayık’ın 30 Nisan tarihinde Denizli’ye geldiği belirlendi. 30 Nisan tarihinde Denizli’ye gelen mahkumun cansız bedeni Kocabaş Cezaevi yakınlarındaki derede bulundu. Baraj kapaklarının kapatılması üzerine dereden akan suların kesilmesiyle Kayık’ın cansız bedeni ortaya çıktı. Bulunan ceset üzerinde olay yeri inceleme ekipleri inceleme yaptı. İncelemenin ardından Kayık’ın cenazesi ölüm nedeninin belirlemek amacıyla adli tıp kurumu morguna sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
cezaevi firari
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