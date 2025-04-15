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Denizli'de işçi servisi kaza yaptı: 7 yaralı

Denizli’de jeotermal tesiste çalışan işçileri, öğle yemeğine götüren servisinin kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 işçi yaralandı.

Denizli'de işçi servisi kaza yaptı: 7 yaralı

Kaza, Sarayköy ilçesi Kabaağaç Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; bölgede faaliyet gösteren özel bir jeotermal elektrik üretim tesisinde çalışan işçileri öğle yemeği için Sarayköy’e götüren, M.G. idaresindeki işçi servisi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Sürücünün tüm çabalarına rağmen kontrolünü sağlayamadığı araç, bir süre zikzaklar çizdikten sonra yolun ortasına yan olarak devrildi.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sayısının çok olması ihtimaline karşılık olarak Aydın’a bağlı yakın ilçelerden de olay yerine destek için ambulans sevk edildi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri devrilen işçi servisindeki işçileri sıkıştıkları, yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahaleleri kaza bölgesinde yapılan işçiler, ambulanslarla Denizli ve Aydın’daki çeşitli hastanelere gönderildi.

7 yaralı işçinin 3’ü Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılırken, 4’ünü ise Denizli’deki çeşitli hastanelerine sevk edildiği bildirildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Denizli
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