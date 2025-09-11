HABER

Denizli’de jandarma uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor

Denizli’de İl Jandarma ekipler tarafından uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda 1 şüpheli yakalanırken, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Aynı zamanda adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli'de jandarma uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor

Denizli İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdürülüyor. Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Denizli İl Jandarma ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyon düzenlendi. Merkezefendi ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 şüpheli şahıs yakalanırken 10 bin 156 adet uyuşturucu hap (gerica) ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken, 1 şüpheli şahıs hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçundan adli makama sevk edilirken şüphelilerden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

