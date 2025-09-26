Denizli'de motosiklet kundaklandı: Soruşturma başlatıldı

Denizli’nin Çameli ilçesindeki Çamlıbel Mahallesi’nde bir motosiklet kundaklandı.

Olay, dün gece gerçekleşti. Osman Tanay’a ait motosiklet evinin bahçesinde park halindeydi.

Henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler, motosikletin üzerine yanıcı madde dökerek ateşe verdi.

Komşular, motosikletten yükselen alevleri gördüklerinde hemen durumu Tanay’a bildirdi.

Osman Tanay ve komşuları, motosiklete hızlıca müdahale etti.

Yoğun müdahaleyle yangın, başka bir yere sıçramadan söndürüldü.

Kundaklamayla ilgili soruşturma başlatıldı.

