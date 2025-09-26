HABER

Denizli'de motosiklet kundaklandı: Soruşturma başlatıldı

Denizli'nin Çameli ilçesinde bir motosiklet kundaklandı. Olayın ardından soruşturma başlatıldı.

Denizli’nin Çameli ilçesindeki Çamlıbel Mahallesi’nde bir motosiklet kundaklandı.

Olay, dün gece gerçekleşti. Osman Tanay’a ait motosiklet evinin bahçesinde park halindeydi.

Henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler, motosikletin üzerine yanıcı madde dökerek ateşe verdi.

Komşular, motosikletten yükselen alevleri gördüklerinde hemen durumu Tanay’a bildirdi.

Osman Tanay ve komşuları, motosiklete hızlıca müdahale etti.

Yoğun müdahaleyle yangın, başka bir yere sıçramadan söndürüldü.

Kundaklamayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli de motosiklet kundaklandı: Soruşturma başlatıldı 3

