Denizli’de şüpheli valiz kontrollü bir şekilde patlatıldı; içinden kıyafetler çıktı

Olay, bugün saat akşamüzeri 16.00 sularında Pamukkale ilçesine bağlı Deliktaş Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; vatandaşlar trafik ışıklarının yanında sahipsiz bir valiz fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, caddeyi araç ve yaya trafiğine kapatıp, güvenlik şeridi çekti. Bomba imha uzmanının gelmesiyle çevredeki vatandaşlara kontrol altına alınan bölgeye yakın durmamaları yönünde uyarı yapıldı.

ŞÜPHELİ VALİZ PATLATILDI

Ardından valiz fünyeyle kontrollü şekilde patlatıldı. Yapılan incelemede, valizden kıyafet çıktı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

(İHA)

