Denizli'de yangınlar sonrası ağaçlandırma çalışmaları

Denizli Orman Bölge Müdürü Ahmet Köle, orman yangınlarına ilişkin bir toplantı düzenledi. Toplantıya birim sorumluları katıldı. Yangınlar hakkında detaylı bilgi verildi. Yangınların söndürülmesi için yapılan çalışmalar değerlendirildi.

Bu yıl Denizli’de 82 orman yangını meydana geldi. Yangınların sadece 3’ü mega yangın sınıfına girdi. Yangınlar sonucunda 4 bin 108 hektar alan zarar gördü. Köle, bu nedenle 2 milyon 556 bin 674 fidan dikileceğini açıkladı.

Pamukkale ilçesindeki Honaz Dağı Milli Parkı’ndan bahsetti. Yangın nedeniyle bu alana 1,825 hektar fidan dikilecek. Hasar tespit çalışmaları tamamlandı. 357 hektar alana 621 bin 689 fidan dikilecek.

Buldan’da yangınla mücadelede 25 helikopter kullanıldı. Helikopterler, 4 bin 293 ton su bıraktı. Ayrıca, 912 yangın işçisi şerit açtı. 12 iş makinesi, ekiplerin çalışmasını kolaylaştırdı. Bu sayede yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alındı.

Zarar gören 1,468 hektarlık alana 1 milyon 934 bin 985 fidan dikilecek. Fidanlar belirlenen zamanlarda toprakla buluşturulacak. Çalışmalar için tüm hazırlıklar tamamlandı.

Etüt Proje Başmühendisi Deniz Aydemir, yangın sonrası yapılacak çalışmalar hakkında sunum yaptı.

