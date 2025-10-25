HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Denizli'de yasa dışı bahis operasyonu! Tutuklandılar

Denizli merkezli 4 ilde düzenlenen internet yoluyla yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Denizli'de yasa dışı bahis operasyonu! Tutuklandılar

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca internet yoluyla bahis ya da şans oyunları oynanmasına imkan tanıdığı belirtilen 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bu kapsamda Denizli, İstanbul, Antalya ve Ordu'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden 5'i savcılık ifadesinin ardından salıverildi, 4'ü çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

Kaynak: AAKaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tarihi Karaağaç Gar Binası ışıl ışıl olduTarihi Karaağaç Gar Binası ışıl ışıl oldu
’Filistin’in sessiz duvarları’ sergisi açıldı’Filistin’in sessiz duvarları’ sergisi açıldı

Anahtar Kelimeler:
Denizli yasa dışı bahis cezası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump "Kara harekatı yakında" demişti! Dünyanın en büyük uçak gemisini gönderiyorlar

Trump "Kara harekatı yakında" demişti! Dünyanın en büyük uçak gemisini gönderiyorlar

İzmir'de aile katliamı! Tabancayla öldürülmüş halde bulundular

İzmir'de aile katliamı! Tabancayla öldürülmüş halde bulundular

Süper Lig'de herkesin konuştuğu maç! 4 gol, 3 iptal, 1 kırmızı...

Süper Lig'de herkesin konuştuğu maç! 4 gol, 3 iptal, 1 kırmızı...

Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı

Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı

Bakan Kurum: "Bu konutlar 3 yıllığına kiralanacak"

Bakan Kurum: "Bu konutlar 3 yıllığına kiralanacak"

Alman otomotiv devi bir devri kapatıyor!

Alman otomotiv devi bir devri kapatıyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.