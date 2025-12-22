HABER

Ataşehir’de korkutan yangın: 4 kişi kurtarıldı

Ataşehir’de 3 katlı bir binanın çatı katında başlayan yangın, 2 katlı başka bir bina ve bir gecekonduya sirayet etti. Yangın kontrol altına alınırken, binalarda bulunan 4 kişi de itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 14:45’te Ataşehir Finanskent Mahallesi 3148. Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, 3 katlı bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek yanında bulunan 2 katlı başka bir binaya ve bir gecekonduya da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık, AFAD ve tedbir amaçlı doğalgaz ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, binalarda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı. İçeriden çıkarılan vatandaşlardan 2’sine olay yerinde müdahale edilirken, 2 kişi de tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Yangın çevre binalarda büyük paniğe neden olurken, polis ekipleri tarafından yanan binanın çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Bu esnada yangının sirayet ettiği gecekondu sakinleri de gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Polis ekipleri tarafından yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Ataşehir
