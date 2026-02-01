Denizli Hava Durumu! 01 Şubat Pazar Denizli hava durumu nasıl?

1 Şubat 2026 Pazar günü Denizli'de hava durumu değişken olacak. Gün boyunca zaman zaman yağmur ve çisenti görülecek. En yüksek sıcaklık 17 dereceye ulaşacak. En düşük sıcaklık ise 6 derece civarında olacak. Hissedilen sıcaklık 6.2 derece olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %76, rüzgar hızı 9.2 km/saat bekleniyor. Gün doğumu saati 08:08 olarak hesaplandı. Gün batımı saati ise 18:27 olarak belirlendi.

2 Şubat Pazartesi günü yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Bu günde en yüksek sıcaklık 10 derece olacak. En düşük sıcaklık ise 1 derece civarında kalacak. 3 Şubat Salı günü güneşli bir hava hakim olacak. Parçalı bulutlar da görülecek. Bu günde en yüksek sıcaklık 11 dereceye yükselecek. En düşük sıcaklık ise -4 derece civarında olacak. 4 Şubat Çarşamba günü hava sıcaklıkları artacak. Bulutlarla birlikte 14 dereceye ulaşması bekleniyor.

Değişken hava koşullarında dikkatli olmak önemli. Özellikle yağışlı günlerde yanınıza şemsiye almalısınız. Su geçirmez giysiler de faydalı olacaktır. Soğuk günlerde kat kat giyinerek vücut ısınızı korumalısınız. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olun. Rüzgarın etkisini azaltacak bölgelerde vakit geçirebilirsiniz. Hava koşullarına uygun hazırlık yaparak aktivitelerinizi planlayabilirsiniz.