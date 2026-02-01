HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Denizli Hava Durumu! 01 Şubat Pazar Denizli hava durumu nasıl?

1 Şubat 2026 tarihinde Denizli'de değişken hava durumu bekleniyor. Gün boyu aralıklarla yağmur ve çisenti görülecek. En yüksek sıcaklık 17°C, en düşük sıcaklık ise 6°C civarında olacak. 2 Şubat'ta yer yer sağanak yağışlar yaşanacak ve sıcaklıklar 10°C'ye düşecek. 3 Şubat'ta güneşli ve parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Hava koşullarına uygun hazırlık yapmak ise önemli bir detay.

Denizli Hava Durumu! 01 Şubat Pazar Denizli hava durumu nasıl?
Doğukan Akbayır

1 Şubat 2026 Pazar günü Denizli'de hava durumu değişken olacak. Gün boyunca zaman zaman yağmur ve çisenti görülecek. En yüksek sıcaklık 17 dereceye ulaşacak. En düşük sıcaklık ise 6 derece civarında olacak. Hissedilen sıcaklık 6.2 derece olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %76, rüzgar hızı 9.2 km/saat bekleniyor. Gün doğumu saati 08:08 olarak hesaplandı. Gün batımı saati ise 18:27 olarak belirlendi.

2 Şubat Pazartesi günü yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Bu günde en yüksek sıcaklık 10 derece olacak. En düşük sıcaklık ise 1 derece civarında kalacak. 3 Şubat Salı günü güneşli bir hava hakim olacak. Parçalı bulutlar da görülecek. Bu günde en yüksek sıcaklık 11 dereceye yükselecek. En düşük sıcaklık ise -4 derece civarında olacak. 4 Şubat Çarşamba günü hava sıcaklıkları artacak. Bulutlarla birlikte 14 dereceye ulaşması bekleniyor.

Değişken hava koşullarında dikkatli olmak önemli. Özellikle yağışlı günlerde yanınıza şemsiye almalısınız. Su geçirmez giysiler de faydalı olacaktır. Soğuk günlerde kat kat giyinerek vücut ısınızı korumalısınız. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olun. Rüzgarın etkisini azaltacak bölgelerde vakit geçirebilirsiniz. Hava koşullarına uygun hazırlık yaparak aktivitelerinizi planlayabilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kırşehir'de acil durum bildiren uçak Ankara'ya iniş yaptı!Kırşehir'de acil durum bildiren uçak Ankara'ya iniş yaptı!
Türkiye, Suriye'den çekilmek için 3 şartını açıkladı! Maddeler Şara'ya iletildiTürkiye, Suriye'den çekilmek için 3 şartını açıkladı! Maddeler Şara'ya iletildi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Denizli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CHP'den AK Parti'ye geçen Çakır'ın 'emekli maaşı' çıkışı

CHP'den AK Parti'ye geçen Çakır'ın 'emekli maaşı' çıkışı

Trump'tan İran açıklaması: "Müttefiklere planımı söylemiyorum"

Trump'tan İran açıklaması: "Müttefiklere planımı söylemiyorum"

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Sidiki Cherif, İstanbul'a geldi!

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Sidiki Cherif, İstanbul'a geldi!

Vasiyeti ortaya çıktı! 2 yıl önce açıklamış: "Hayatımda en çok istediğim şey..."

Vasiyeti ortaya çıktı! 2 yıl önce açıklamış: "Hayatımda en çok istediğim şey..."

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

Akaryakıta zam geliyor! 60 TL'yi aşabilir

Akaryakıta zam geliyor! 60 TL'yi aşabilir

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.