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Denizli Hava Durumu! 12 Temmuz Pazar Denizli hava durumu nasıl?

Denizli'de 12 Temmuz 2026 Pazar günü sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıklar 35-36 derece ulaşırken, gece 17-18 derece seviyelerinde seyredecek. Ayrıca, nem oranı düşük kalacak ve rüzgar hızı hafif olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun koşullar bulunuyor. 13 ve 14 Temmuz tarihlerinde sıcaklıklar yine 34 derece civarında olacak. Bu dönemde su tüketimi ve güneşten korunma önem taşıyor.

Denizli Hava Durumu! 12 Temmuz Pazar Denizli hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Denizli'de 12 Temmuz 2026 Pazar günü hava durumu sıcak ve güneşli geçecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 35-36 derece civarında olacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 17-18 derece arasında seyredecek. Nem oranı düşük. Rüzgar hızı hafif olacak. Bu koşullar açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

13 Temmuz Pazartesi günü hava sıcaklığının 34-35 derece civarında olması bekleniyor. 14 Temmuz Salı günü ise sıcaklık yaklaşık 34 derece olacak. Gece sıcaklıkları 16-17 derece arasında gerçekleşecek. Bu dönemde hava koşullarının sıcak ve güneşli olması öngörülüyor.

Bu sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçireceklerin bol su içmeleri önemlidir. Güneşten korunmak da gerektiğini unutmamalıyız. Açık hava etkinliklerini sabah veya akşam saatlerine planlamak, daha rahat bir deneyim sunacaktır. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Uygun koruyucu önlemler almak, sağlığı korumaya yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Denizli
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