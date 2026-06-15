Denizli Hava Durumu! 15 Haziran Pazartesi Denizli hava durumu nasıl?

Denizli'de 15 Haziran 2026 günü, hava sıcaklıkları 19 ile 22 derece arasında olacak. Gün boyunca hava güneşli kalacak. Nem oranı %64 civarında olacak. Rüzgar hızı saatte 9 km seviyesinde seyredecek.

16 Haziran Salı günü, sıcaklıklar 20 ile 35 derece arasında değişecek. Nem oranı %50 civarında olacak. Rüzgar hızının ise saatte 11 km civarında olması tahmin ediliyor.

17 Haziran Çarşamba günü, sıcaklıkların 21 ile 36 derece arasında değişmesi bekleniyor. Nem oranı %55 civarında olacak. Rüzgar hızı saatte 7 km dolaylarında seyredecek.

18 Haziran Perşembe günü, sıcaklıklar 21 ile 33 derece arasında değişecek. Nem oranı %63 civarında olacak. Rüzgar hızı saatte 8 km civarında tahmin ediliyor.

Bu dönemde sıcaklıkların yükselmesi bekleniyor. Nem oranının yüksek olması hava koşullarını bunaltıcı hale getirebilir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda kalanların bol su içmesi faydalıdır. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde güneş koruyucu ürün kullanılmalıdır. Şapka takmak da cilt sağlığı için önemlidir. Rüzgarın düşük olması nedeniyle hava sakin kalacak. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmakta fayda vardır.