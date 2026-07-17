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Denizli Hava Durumu! 17 Temmuz Cuma Denizli hava durumu nasıl?

Denizli'de 17 Temmuz 2026 Cuma günü hava durumu oldukça sıcak. Gündüz 36-37 dereceyi görecek olan sıcaklık, gece 21-23 dereceye düşecek. Nem oranı %40-51 arasında değişirken, rüzgar hızı ise 10-12 km/saat seviyesinde olacak. Hafta sonu da benzer sıcaklıklar devam edecek. Bu hava koşullarında dışarıda bulunmaktan kaçınmak ve bol su içmek öneriliyor. Ayrıca, güneşten korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmak da önemlidir.

Denizli Hava Durumu! 17 Temmuz Cuma Denizli hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 17 Temmuz 2026 Cuma günü, Denizli'de hava durumu sıcak. Güneşli bir gün geçireceğiz. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 36 - 37 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 21 - 23 derece arasında seyredecek. Nem oranı %40 - %51 arasında değişecek. Rüzgar hızı 10 - 12 km/saat civarında olacak. Bu sıcaklıklar, düşük nem oranıyla birlikte bunaltıcı bir havaya neden olabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Cumartesi günü hava sıcaklığı 36 - 38 derece civarında olacak. Pazar günü ise sıcaklık 37 - 40 dereceye yükselebilir. Gece sıcaklıkları yine 21 - 23 derece civarında kalacak. Nem oranı %33 - %61 arasında değişecek. Rüzgar hızı ise 8 - 13 km/saat arasında olacak. Özellikle öğle saatlerinde sıcaklıkların daha da yüksek hissedilmesi mümkündür.

Bu sıcak hava koşullarında günün en sıcak saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınmak önemli. Bol su içmek de gereklidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmak faydalıdır. Açık renkli ve hafif kıyafetler tercih etmek de önerilir. Sıcaklıkların yüksek olduğu saatlerde yaşlılar ve çocuklar için dikkatli olunmalıdır. Evde kalınması gereken durumlarda serin ve havadar ortamlarda bulunmak önemlidir. Klima veya vantilatör kullanmak rahatlama sağlayacaktır.

Denizli'de önümüzdeki günlerde hava sıcak ve güneşli olacak. Sıcak çarpması ve dehidrasyon risklerini önlemek için gerekli önlemleri almak hayati önem taşır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Denizli
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