Tutak’ta renkli görüntüler: Kaymakam Coşkun direksiyonda, Başkan Sayan muavin koltuğunda

Ağrı’nın Tutak ilçesinde, Belediye Başkanı Fevzi Sayan tarafından belediyeye kazandırılan yeni dolmuş, renkli görüntülere sahne oldu.

Yeni aracı inceleyen Tutak Kaymakamı Ahmet Coşkun sürücü koltuğuna geçerken, Belediye Başkanı Fevzi Sayan ise muavin koltuğuna oturdu. İkili, kısa süreli temsili bir yolculuk yaparak çevredeki vatandaşlarla samimi diyaloglar kurdu.

Kaymakam Coşkun ve Başkan Sayan’ın esprili tavırları hem vatandaşların hem de beraberindeki heyetin yüzünü güldürdü.

Belediye Başkanı Fevzi Sayan, ilçenin ulaşım hizmetlerinin güçlendirilmesi amacıyla belediye araç filosunu geliştirmeye devam ettiklerini belirterek, yeni dolmuşun Tutak’a hayırlı olmasını diledi.

Samimi atmosfer içerisinde geçen program, çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır