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35 ilde 'Avcı destekli' dev uyuşturucu operasyonu! 110 şüpheli gözaltında

İstanbul merkezli 35 ilde Telegram isimli sosyal medya platformu aracılığıyla uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, yapay zeka destekli Açık Kaynak İstihbaratı Analiz Sistemi (AVCI) kullanılırken 110 şüpheli gözaltına alındı.

35 ilde 'Avcı destekli' dev uyuşturucu operasyonu! 110 şüpheli gözaltında
Doğukan Akbayır

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığının desteğiyle "Telegram" isimli sosyal medya platformu üzerinden "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu işlediği değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

35 ilde Avcı destekli dev uyuşturucu operasyonu! 110 şüpheli gözaltında 1

'AVCI' UYGULAMASI DEVREDE

Yürütülen çalışmalar kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan yapay zeka destekli AVCI uygulaması üzerinden yapılan incelemelerde çok sayıda uyuşturucu ticaretine yönelik paylaşım tespit edildi.

110 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Ekiplerce yapılan çalışmaların tamamlanmasının ardından kent genelinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 110 zanlı gözaltına alındı.

35 ilde Avcı destekli dev uyuşturucu operasyonu! 110 şüpheli gözaltında 2

65 GRUP KAPATILDI

Bu arada operasyon kapsamında tespit edilen 65 Telegram grup ve kanalı erişime kapatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
uyuşturucu
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