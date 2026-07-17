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Bursa'da feci kaza! Kömür yüklü tır akaryakıt istasyonuna daldı: 1 ölü

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Bursa'nın İznik ilçesinde kömür yüklü tır akaryakıt istasyonuna daldı. Kazada ilk belirlemelere göre, akaryakıt istasyonunun marketinde alışveriş yapan bir kişi hayatını kaybetti.

Bursa'dali olay, İznik ilçesi Çakırca Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 11 AAJ 500 plakalı kömür yüklü tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle akaryakıt istasyonuna daldı.

Bursa da feci kaza! Kömür yüklü tır akaryakıt istasyonuna daldı: 1 ölü 1

Yan yatan tır, daha sonra sürüklenerek istasyon içinde bulunan pompaları devirdi ve markete girdi. Bu sırada markette alışveriş yapan ve kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi hayatını kaybetti.

Bursa da feci kaza! Kömür yüklü tır akaryakıt istasyonuna daldı: 1 ölü 2

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

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Bursa
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