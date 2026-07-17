Google, NotebookLM'in adını değiştirdi: İşte yeni adı

Google'ın derin araştırma aracı NotebookLM'in adı değişti. Şirket, hizmetin bugünden itibaren Gemini Notebook adıyla sunulacağını açıkladı.

NOTEBOOKLM, GEMINI NOTEBOOK OLDU

İsim değişikliğine rağmen Gemini Notebook'un en azından şimdilik Gemini'ın diğer özelliklerinden bağımsız bir ürün olarak kalmaya devam edeceği belirtildi.

Google'ın isim değişikliğiyle birlikte altyapıda da bazı yenilikler yaptığı aktarıldı. Buna göre Gemini Notebook artık yerel olarak kod yazıp çalıştırabiliyor. Böylece kullanıcılar, kendi araştırmalarında topladıkları veriler üzerinden karmaşık veri analizleri gerçekleştirebilecek.

Şirket ayrıca, bu sistem içinde oluşturulan not defterlerinin yakında Google Arama'nın yapay zeka moduna aktarılabileceğini de açıkladı.

Google'ın paylaştığı bilgilere göre Gemini Notebook'un 30 milyondan fazla bireysel kullanıcısı bulunuyor. Ayrıca, 600 binden fazla kuruluş da Gemini Notebook'u kullanıyor.

Haberde, Google'ın aracı nisan ayında Gemini uygulamasına tamamen entegre ettiği hatırlatılarak, NotebookLM markasının Gemini adı altında yeniden konumlandırılmasının sürpriz olmadığı ifade edildi.