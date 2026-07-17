4,5 milyar dolar gelir elde edebilecekleri açıklandı: Hem de sadece 1 haftada!

Analiz şirketi Newzoo, Rockstar Games'in merakla beklenen oyunu GTA VI'nın (GTA 6) çıkış haftasında dünya genelinde 3,3 milyar dolar ile 5,2 milyar dolar arasında satış geliri elde edebileceğini öngördü.

İLK HAFTADA 4,5 MİLYAR DOLAR GELİR

TechPowerUp'da yer alan haberde, GTA 6'nın ikinci fragmanının tüm platformlarda ilk 24 saatte 475 milyonun üzerinde görüntülenmeye ulaştığının daha önce bildirildiği hatırlatıldı.

Newzoo'ya göre Grand Theft Auto VI yani GTA 6, ön siparişlerin açıldığı ilk haftada 260 milyon dolar değerinde ön sipariş aldı. Şirketin geçmiş oyunların ön sipariş ve satış verilerini değerlendiren modellerine göre GTA VI'nın çıkışının ilk haftasında yaklaşık 51 milyon adet satması ve yaklaşık 4,5 milyar dolar gelir elde etmesi bekleniyor.

Haberde, bu tahminin Newzoo'nun en iyimser senaryosu olan "Proven Sequel" modeline dayandığı belirtildi.

BAŞKA BİR SENARYODA 3,25 MİLYAR DOLAR OLABİLİR

Şirketin daha temkinli tahmin modeli olan "Sequel with Performance Uncertainty" eğrisinde ise Grand Theft Auto 6'nın ilk haftada yaklaşık 37 milyon adet satışa ulaşarak 3,25 milyar dolar gelir elde edeceği öngörüldü.

Haberde, bu rakamların yalnızca konsollara zaman sınırlı özel oyun olarak çıkacağı varsayımıyla hazırlandığı ifade edildi. Ayrıca Sony'nin PC sürümlerine ilişkin satış verilerinin, PC lansmanlarının oyun satışlarında ikinci bir büyüme dalgası oluşturduğunu gösterdiği belirtildi.

Haberde ayrıca, Resident Evil Requiem'in çıkışından iki hafta sonra 6 milyon satışa ulaşmasının kutlandığı hatırlatılarak, Newzoo'nun GTA VI için öngördüğü rakamların büyüklüğüne dikkat çekildi.