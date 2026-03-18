Denizli Hava Durumu! 18 Mart Çarşamba Denizli hava durumu nasıl?

Denizli'de 18 Mart 2026 Çarşamba günü hava durumu genellikle sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 13 derece civarında seyredecek. Gece saatlerinde sıcaklık 3 derece civarına düşecek. Rüzgar hızı ortalama 11 km/saat olacak. Nem oranı %57 seviyelerinde kalacak. Bu koşullar altında gün boyunca açık hava etkinlikleri için uygun bir gün bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 19 Mart Perşembe günü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık 13 derece civarında olacak. 20 Mart Cuma günü yağmur ve çisenti olması muhtemel. Bu gün de sıcaklık yine 13 derece civarında seyredecek. 21 Mart Cumartesi günü bulutlu bir hava öngörülüyor. Sıcaklık 10 derece civarına inecek.

Bu nedenle, 18 Mart'taki güneşli ve sıcak hava koşullarını fırsat bilmek önemli. Açık hava etkinliklerinizi bu tarihe göre planlamanız faydalı olacaktır. Ayrıca, özellikle 19 Mart’tan itibaren yağışlı ve bulutlu hava koşullarına hazırlıklı olmak gerekiyor. Bu dönemde hava durumunu göz önünde bulundurmanızda yarar var. Gerekirse uygun önlemleri almayı unutmayın.