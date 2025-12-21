Denizli Hava Durumu! 21 Aralık Pazar Denizli hava durumu nasıl?

Denizli'de 21 Aralık 2025 Pazar günü hava durumu genellikle bulutlu ve serin olacak. Hava sıcaklıkları 6 ile 15 derece arasında değişecek. Nem oranı %54 ile %79 arasında seyrederken, rüzgar hızı 4 km/saat civarında olacak. Gün doğumu saati 08:15, gün batımı ise 17:47 olarak belirlendi.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 22 Aralık Pazartesi hafif yağış bekleniyor. 23 Aralık Salı günü hava daha sıcak olacak. 24 Aralık Çarşamba kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar bu günler arasında 5 ile 16 derece arasında değişecek.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir yağmurluk bulundurmanızda yarar var. Nem oranı yüksek olacağı için alerjik reaksiyonlara karşı tedbirli olunmalıdır. Bol su içmek de önemlidir. Rüzgarın hafif olacağı tahmin ediliyor. Yine de açık alanlarda dikkatli olmakta fayda var.