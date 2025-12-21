HABER

Denizli Hava Durumu! 21 Aralık Pazar Denizli hava durumu nasıl?

Denizli'de 21 Aralık 2025 Pazar günü hava durumu genellikle bulutlu ve serin olacak. Hava sıcaklıkları 6 ile 15 derece arasında değişirken, nem oranı %54 ile %79 seviyesinde kalacak. Hafif rüzgar hızı 4 km/saat civarında seyredecek. Gün doğumu 08:15, gün batımı ise 17:47 saatlerinde gerçekleşecek. Önümüzdeki günlerde sıcaklık değişimlerinin yanı sıra hafif yağış bekleniyor. Alerjik reaksiyonlara karşı tedbirli olmak önemli.

Denizli Hava Durumu! 21 Aralık Pazar Denizli hava durumu nasıl?
Devrim Karadağ

Denizli'de 21 Aralık 2025 Pazar günü hava durumu genellikle bulutlu ve serin olacak. Hava sıcaklıkları 6 ile 15 derece arasında değişecek. Nem oranı %54 ile %79 arasında seyrederken, rüzgar hızı 4 km/saat civarında olacak. Gün doğumu saati 08:15, gün batımı ise 17:47 olarak belirlendi.

Bugün hava sıcaklıklarının 6 ile 15 derece arasında değişmesi bekleniyor. Gün boyunca hava genellikle bulutlu olacak. Nem oranı %54 ile %79 seviyesinde kalacak. Rüzgar hızı ise 4 km/saat civarında olacak. Gün doğumu 08:15, gün batımı 17:47 olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 22 Aralık Pazartesi hafif yağış bekleniyor. 23 Aralık Salı günü hava daha sıcak olacak. 24 Aralık Çarşamba kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar bu günler arasında 5 ile 16 derece arasında değişecek.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir yağmurluk bulundurmanızda yarar var. Nem oranı yüksek olacağı için alerjik reaksiyonlara karşı tedbirli olunmalıdır. Bol su içmek de önemlidir. Rüzgarın hafif olacağı tahmin ediliyor. Yine de açık alanlarda dikkatli olmakta fayda var.

