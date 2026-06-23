HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Denizli Hava Durumu! 23 Haziran Salı Denizli hava durumu nasıl?

Denizli'de 23 Haziran 2026 Salı günü yaz mevsiminin sıcaklıkları hissedilecek. Gündüz hava sıcaklıkları 30-32 derece arasında, geceleri ise 14-16 derece civarında seyredecek. Önümüzdeki günlerde sıcak hava etkisini artıracak. 24 Haziran'da sıcaklıklar 33-35 dereceye yükselecek. Dışarıda vakit geçirenler, bol su içmeye dikkat etmeli. Güneş koruyucular kullanılmalı ve hafif giysiler tercih edilmelidir. Ani hava değişimlerine karşı tedbir almak gerek.

Denizli Hava Durumu! 23 Haziran Salı Denizli hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Denizli'de 23 Haziran 2026 Salı günü hava durumu yaz mevsiminin tipik özelliklerini taşıyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 30 - 32 derece olacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 14 - 16 derece arasında seyredecek. Hava genellikle güneşli kalacak. Nem oranı düşük seviyelerde olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu sıcaklıkların artacağını gösteriyor. 24 Haziran Çarşamba günü gündüz sıcaklıkları 33 - 35 derece aralığında olacak. Gece sıcaklıkları ise 16 - 18 derece arasında tahmin ediliyor. 25 Haziran Perşembe günü benzer sıcaklıklar bekleniyor. 26 Haziran Cuma günü yer yer sağanak ve gök gürültülü yağışların görülmesi olası.

Bu sıcak hava koşullarında öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler dikkatli olmalı. Bol su tüketimi önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş koruyucu ürünler kullanılmalı. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde mümkünse dışarıda bulunulmamalıdır. Hava koşullarına uygun giyinmek de önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak faydalı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mansur Yavaş'tan dikkat çeken açıklama: İki gün önce elimi öpmek istediMansur Yavaş'tan dikkat çeken açıklama: İki gün önce elimi öpmek istedi
Ankara'da kahreden kaza: 3 kişi hayatını kaybettiAnkara'da kahreden kaza: 3 kişi hayatını kaybetti

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Denizli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'tan İran resti: "Gereğini yaparım"

Trump'tan İran resti: "Gereğini yaparım"

İddialar gündem olmuştu! Mansur Yavaş cephesinden 'poster' yanıtı

İddialar gündem olmuştu! Mansur Yavaş cephesinden 'poster' yanıtı

Irak engelini rahat geçen Fransa üst turu garantiledi

Irak engelini rahat geçen Fransa üst turu garantiledi

Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında ara karar!

Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında ara karar!

Yerli temizlik devi resmi olarak iflasını açıkladı

Yerli temizlik devi resmi olarak iflasını açıkladı

29 yıllık tarım devi için şok karar: Mahkeme iflasa hükmetti

29 yıllık tarım devi için şok karar: Mahkeme iflasa hükmetti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.