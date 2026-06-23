Denizli Hava Durumu! 23 Haziran Salı Denizli hava durumu nasıl?

Denizli'de 23 Haziran 2026 Salı günü hava durumu yaz mevsiminin tipik özelliklerini taşıyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 30 - 32 derece olacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 14 - 16 derece arasında seyredecek. Hava genellikle güneşli kalacak. Nem oranı düşük seviyelerde olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu sıcaklıkların artacağını gösteriyor. 24 Haziran Çarşamba günü gündüz sıcaklıkları 33 - 35 derece aralığında olacak. Gece sıcaklıkları ise 16 - 18 derece arasında tahmin ediliyor. 25 Haziran Perşembe günü benzer sıcaklıklar bekleniyor. 26 Haziran Cuma günü yer yer sağanak ve gök gürültülü yağışların görülmesi olası.

Bu sıcak hava koşullarında öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler dikkatli olmalı. Bol su tüketimi önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş koruyucu ürünler kullanılmalı. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde mümkünse dışarıda bulunulmamalıdır. Hava koşullarına uygun giyinmek de önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak faydalı olacaktır.