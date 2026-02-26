Denizli Hava Durumu! 26 Şubat Perşembe Denizli hava durumu nasıl?

26 Şubat 2026 Perşembe günü, Denizli'de hava genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 6 - 11 derece arasında değişecek. Rüzgar güneybatıdan saatte yaklaşık 11 kilometre hızla esecek. Gece sıcaklık 4 - 6 derece civarında olacak. Rüzgar kuzeydoğudan saatte yaklaşık 2 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

27 Şubat Cuma günü, hava bol güneş ışığıyla devam edecek. Sıcaklık 7 - 12 derece arasında olacak. Rüzgar batıdan saatte yaklaşık 11 kilometre hızla esecek. 28 Şubat Cumartesi günü de hava güneşli olacak. Sıcaklık 10 - 13 derece aralığında seyredecek. Rüzgar bu gün batıdan saatte yaklaşık 7 kilometre hızla esecek.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Sabah ve akşam saatlerinde havanın serin olabileceğini unutmayın. Dışarı çıkarken yanınıza bir ceket almanız faydalı olacaktır. Güneş ışığından tam anlamıyla faydalanmak için güneş koruyucu kullanmayı ihmal etmeyin.