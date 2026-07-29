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Denizli Hava Durumu! 29 Temmuz Çarşamba Denizli hava durumu nasıl?

Denizli'de hava sıcaklıkları bu hafta oldukça yüksek seyrediyor. Bugün gündüz sıcaklıkları 34-35 derece arasında, gece ise 21-22 dereceye düşecek. Perşembe günü sıcaklıklar 36-37 dereceye yükselecek. 1 Ağustos Cumartesi günü ise 38-39 dereceye ulaşması bekleniyor. Açık hava etkinlikleri planlayanlar, özellikle öğle saatlerinde dışarıda olmaktan kaçınmalı, bol su tüketmeli ve hafif giysiler tercih etmelidir. Rüzgar, biraz serinlik sağlayabilir.

Denizli Hava Durumu! 29 Temmuz Çarşamba Denizli hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün 29 Temmuz 2026 Çarşamba. Denizli'de gündüz hava sıcaklıkları 34-35 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 21-22 derece arasında seyredecek. Hava genellikle açık kalacak. Rüzgarın hızı yaklaşık 16 km/saat olacak. Bu sıcaklıklar açık hava etkinlikleri planlayanlar için önemli bir faktördür.

30 Temmuz Perşembe günü gündüz hava sıcaklıkları 36-37 derece bekleniyor. Gece ise sıcaklık 20-21 derece dolaylarında olacak. Cuma günü de benzer sıcaklıkların devam etmesi öngörülüyor. Hafta sonu 1 Ağustos Cumartesi günü gündüz sıcaklıkları 38-39 dereceye yükselecek. Bu yüksek sıcaklıklar dikkat edilmesi gereken bir durum oluşturuyor.

Açık hava etkinlikleri planlayanlar için öneriler var. Güneş ışınlarının yoğun olduğu öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda olunmamalıdır. Bunun yanı sıra bol su tüketimi önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bu, sıcak havalarda vücut sağlığını korumak açısından faydalı olacaktır.

Rüzgarın 16 km/saat civarında esmesi hafif bir serinlik sağlayabilir. Ancak bu durumun da dikkate alınması gerekir. Denizli'de önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının yüksek kalması bekleniyor. Açık hava etkinlikleri planlayanlar gerekli önlemleri almalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Denizli
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