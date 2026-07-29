Denizli Hava Durumu! 29 Temmuz Çarşamba Denizli hava durumu nasıl?

Bugün 29 Temmuz 2026 Çarşamba. Denizli'de gündüz hava sıcaklıkları 34-35 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 21-22 derece arasında seyredecek. Hava genellikle açık kalacak. Rüzgarın hızı yaklaşık 16 km/saat olacak. Bu sıcaklıklar açık hava etkinlikleri planlayanlar için önemli bir faktördür.

30 Temmuz Perşembe günü gündüz hava sıcaklıkları 36-37 derece bekleniyor. Gece ise sıcaklık 20-21 derece dolaylarında olacak. Cuma günü de benzer sıcaklıkların devam etmesi öngörülüyor. Hafta sonu 1 Ağustos Cumartesi günü gündüz sıcaklıkları 38-39 dereceye yükselecek. Bu yüksek sıcaklıklar dikkat edilmesi gereken bir durum oluşturuyor.

Açık hava etkinlikleri planlayanlar için öneriler var. Güneş ışınlarının yoğun olduğu öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda olunmamalıdır. Bunun yanı sıra bol su tüketimi önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bu, sıcak havalarda vücut sağlığını korumak açısından faydalı olacaktır.

Rüzgarın 16 km/saat civarında esmesi hafif bir serinlik sağlayabilir. Ancak bu durumun da dikkate alınması gerekir. Denizli'de önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının yüksek kalması bekleniyor. Açık hava etkinlikleri planlayanlar gerekli önlemleri almalıdır.