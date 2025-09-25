HABER

Denizli’de peynir üreten firmanın 5 ürününde yağ oranı düşük çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Denizli’de peynir üretimi yapan bir firmanın 5 ürününden alınan 14 numunenin tamamında yağ oranı düşük çıktı.

Denizli’de peynir üreten firmanın 5 ürününde yağ oranı düşük çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan ürünlere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Denizli’de bakanlığa bağlı ekipler, Çal ilçesinde Kocagöz marka adı altında peynir üretimi yapan firmada denetim gerçekleştirdi. Ekipler firmaya ait tam yağlı beyaz peynir, tam yağlı taze beyaz peynir, yarım yağlı beyaz peynir, yarım yağlı taze beyaz peynir ve taze kaşar peynirinden 14 ayrı numune aldı. Numuneler üzerinde yapılan incelemelerde ürünlerin tamamında taklit ve tağşiş yapıldığı ortaya çıktı. Yapılan incelemede Kocagöz firmasına ait ürünlerden alınan numunelerin tamamında yağ oranı belirtilenden düşük çıktı.

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

