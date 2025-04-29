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Depo dolusu esrarla Türkiye'ye gelmek istedi

Türkiye’ye sokmak istediği 7,52 kilogram esrarı otomobillin yakıt deposuna koyarak geçmeye çalışan 19 yaşındaki genç sınırda yakalandı.

Depo dolusu esrarla Türkiye'ye gelmek istedi

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'na gelmek isterken, Bulgaristan’ın Kaptan Andrevo Gümrüğü'nde, Türkiye'ye giriş yapmak isteyen bir aracın yakıt deposunda yapılan aramada 28 paket esrar bulundu.
Bulgaristan plakalı bir binek otomobil Kapitan Andreevo'ya geldi. Bulgaristan'dan Türkiye'ye tek başına seyahat eden Bulgaristan vatandaşı sürücü, gümrük görevlilerine beyan edilecek eşya taşımadığını söyledi. Otomobil, X-Ray dahil olmak üzere detaylı bir gümrük muayenesinden geçirilmek üzere seçildi. Daha sonra yapılan fiziki incelemede aracın deposunda kuru yeşil yaprak içeren 28 adet vakumlu ambalaj bulundu. Sahada uyuşturucu testi yapıldı ve esrara karşı reaksiyon olduğu görüldü. Toplam brüt ağırlığı 7 kilo 520 kilogram olan esrara el konuldu.
Gözaltına alınan 19 yaşındaki sürücü hakkında Haskovo Bölge Savcılığı'nın denetimi altında soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Edirne kaçak
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